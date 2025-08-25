La Defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank, expresó en sus redes sociales el dolor por el asesinato de su primo Jermaine Cruickshank Edwards, ocurrido la noche del domingo en el sector de Siglo XXI, en Limón.

“Hoy la violencia llegó a nuestras vidas. Esta noche nos unimos a las tantas familias limonenses, costarricenses, que viven el dolor de perder a un ser querido por la inseguridad que está destrozando nuestras comunidades. Hoy soy una más que pide a Dios fortaleza, por mi tía, por mis primas y primos, por sus hijos, por sus tíos…”, publicó la Defensora.

Balacera en Limón.

Según el reporte del Organismo de Investigación Judicial, un sujeto armado ingresó a un bar y abrió fuego contra Cruickshank Edwards, causándole heridas mortales en la cabeza y la espalda. La víctima falleció en el lugar.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se encuentra investigando el caso para detallar los hechos y dar con el sospechoso.

Jermaine Cruickshank Edwards era hijo del exdiputado y expresidente de la Asamblea Legislativa, Eduardo Cruickshank, fallecido el 5 de marzo de 2025.

El fallecido deja dos hijos menores de edad: uno que cumplió 15 años el pasado 21 de agosto y otro de 9 años, según datos del Tribunal Supremo de Elecciones.