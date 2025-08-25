La noche de este domingo un hombre perdió la vida tras ser atacado a balazos dentro del bar Bella Vista, ubicado en el sector de Siglo XXI, en Limón.

Autoridades judiciales y policiales confirmaron que se trataba de Jermaine Cruickshank Edwards, hijo del exdiputado y expresidente de la Asamblea Legislativa, Eduardo Cruickshank, ya fallecido desde el pasado 5 de marzo del presente año.

Balacera en Limón.

Según reportó la Cruz Roja, varios sujetos armados ingresaron al establecimiento y abrieron fuego contra la víctima, provocándole múltiples heridas de bala en la cabeza y en los hombros.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se encuentra a cargo de las indagaciones para esclarecer lo sucedido y dar con los responsables del homicidio.

El caso se mantiene en investigación para esclarecer las circunstancias en que ocurrió el hecho.

En colaboración con el periodista Wilmer Madrigal.