Decomisan presuntos péptidos ilegales en el Juan Santamaría

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

El Ministerio de Salud decomisó 173 frascos de aparentes péptidos en el Aeropuerto Juan Santamaría, luego de que el Servicio de Vigilancia Aérea interceptara el equipaje de un pasajero procedente de Dallas, Estados Unidos.

El cargamento incluía 105 frascos de vidrio con polvo blanco y violeta, 60 con polvo blanco y ocho con sustancia líquida y en polvo. Ninguno contaba con registro sanitario ni información suficiente sobre su origen o condiciones de fabricación.

“Los productos no contaban con información suficiente para determinar de manera inmediata su composición, procedencia y condiciones de fabricación. Hacemos un llamado a no utilizar inyectables de procedencia desconocida, especialmente los promocionados por medios no autorizados para perder peso, aumentar masa muscular o con supuestos efectos antienvejecimiento”, explicó Christian Valverde, Director General de Salud.

La ruta del contrabando

Este decomiso evidencia la logística de evasión revelada por la investigación de Diario Extra sobre el ingreso de péptidos al país. La red opera desde laboratorios no regulados en China, vendiendo sustancias como la Tirzepatida en polvo liofilizado.

Para burlar los controles aduaneros, los proveedores asiáticos utilizan transbordos por Estados Unidos para “lavar” el origen del envío y solicitan utilizar direcciones residenciales en lugar de clínicas.

Al trasladarse por mensajería convencional sin la cadena de frío indispensable de 2 a 8 °C, la sustancia se degrada y puede volverse altamente tóxica.