Declaran caso de “Diablo” y “Tan” como crimen organizado

El Tribunal Penal del II Circuito Judicial de Limón, con sede en Pococí, declaró como delincuencia organizada la causa penal que se sigue contra Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, y Jonathan Pérez, conocido como “Tan”, ambos detenidos el pasado 24 de julio tras un operativo del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en Sarapiquí.

La resolución fue emitida este lunes 27 de julio, luego de la audiencia de medidas cautelares, en la que además se ordenó prisión preventiva para ambos imputados.

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En el caso de Arias Monge, el Tribunal dictó tres meses y 22 días de prisión preventiva, plazo que se extenderá hasta el 16 de noviembre de 2026. Por su parte, Pérez permanecerá en prisión preventiva durante cinco meses y 26 días, hasta el 27 de diciembre de 2026, solo por la causa penal 23-000010-601-PE.

Fotografía Randall Sandoval

Con la declaratoria de delincuencia organizada, el expediente dejará de ser tramitado por la jurisdicción ordinaria y pasará a la jurisdicción especializada en crimen organizado, donde continuará el proceso bajo la legislación especial prevista para este tipo de causas.

De acuerdo con el Poder Judicial, los plazos de prisión preventiva fijados por el Tribunal de Pococí corresponden al máximo permitido para una jurisdicción ordinaria. Sin embargo, una vez que el expediente sea asumido por la jurisdicción especializada, se aplicarán las disposiciones de la Ley de Creación de la Jurisdicción Especializada de Delincuencia Organizada y las normas del Código Procesal Penal para procesos de tramitación compleja.

Fotografía Randall Sandoval

Esto significa que, de ser necesario y conforme al avance de la investigación, la prisión preventiva podrá regirse por los plazos establecidos para los casos de delincuencia organizada, los cuales permiten períodos más amplios que los contemplados en la jurisdicción ordinaria.

La captura de Arias Monge y Pérez se produjo el pasado viernes durante un amplio operativo policial en San Bernardino de Sarapiquí, donde las autoridades enfrentaron una intensa balacera antes de lograr la detención de los sospechosos.