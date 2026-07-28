Exagente del OIJ era el enlace entre “Diablo” y “Pecho de Rata”

Randall Delgado Mora, alias “Mister Músculo” o “MR”, un exagente del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) fue identificado por las autoridades como el principal enlace entre las estructuras criminales lideradas por Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, y Edwin López Vega, alias “Pecho de Rata”.

Así se detalla en el expediente del caso Riverside, en el que el OIJ señala que Delgado Mora se encargaba de coordinar la compra y distribución de drogas, así como el traslado de dinero entre ambas organizaciones.

Según la investigación, “Mister Músculo” mantenía comunicación directa con “Pecho de Rata” pocos días después de que este recuperara la libertad, en diciembre de 2023. En los chats analizados por los agentes se evidencia una relación de respeto y subordinación hacia López Vega, además de coordinaciones relacionadas con reuniones, pagos y entregas de dinero.

El documento también indica que Delgado Mora utilizaba seudónimos para referirse a Arias Monge. En las conversaciones, “Pecho de Rata” lo llamaba “el primo” y “el familiar”, sobrenombres que fueron incorporados por los investigadores al análisis de las comunicaciones para establecer el vínculo entre ambos líderes criminales.

Coordinaba pagos

Entre los hallazgos del expediente figuran conversaciones en las que Delgado Mora informaba a López Vega sobre la recolección de dinero producto, presuntamente, de la venta de drogas.

En uno de los audios, le indicó que había recibido ¢4,74 millones donde Herald José Ruiz Vargas, alias “Guato”, y que ese dinero sería utilizado para completar un abono de ¢20 millones, manteniendo una deuda de ¢60 millones por el suministro de estupefacientes.

Además, coordinaba el traslado del efectivo mediante colaboradores conocidos como “Los Gordillos”, quienes, según el informe, realizaban entregas para la organización.

Para el OIJ, estas conversaciones permitieron documentar el papel de Delgado Mora como el encargado de enlazar las operaciones entre las estructuras de “Diablo” y “Pecho de Rata”.

Exagente del OIJ

Delgado Mora laboró como investigador de localizaciones y presentaciones en la delegación del OIJ de Pococí.

Sin embargo, fue destituido de la institución en 2020, sin responsabilidad patronal, luego de una investigación administrativa originada por dos detenciones ocurridas en agosto de 2019.

La primera ocurrió el 28 de agosto de 2019, cuando fue detenido conduciendo un vehículo con denuncia por robo y portando cerca de ¢4 millones en efectivo dentro de un bolso. En ese momento no logró justificar el origen del dinero, aunque posteriormente aseguró que correspondía a un préstamo.

Dos días después fue capturado nuevamente por oficiales del Grupo de Apoyo Operacional (GAO) de la Fuerza Pública mientras viajaba en un automóvil BMW junto a otro hombre considerado en ese momento como muy cercano a “Diablo”.

Durante el proceso disciplinario, varios agentes del OIJ de Guápiles declararon que Delgado Mora les enviaba mensajes de texto para consultar si se estaban realizando operativos dirigidos a capturar a Alejandro Arias Monge.

El informe del caso “Riverside” concluye que, años después de su salida de la Policía Judicial, Delgado Mora presuntamente asumió un papel clave como coordinador entre las organizaciones de “Diablo” y “Pecho de Rata”, facilitando la comunicación, el abastecimiento de droga y el movimiento de dinero entre ambas estructuras criminales.



En los documentos judiciales también figura alias Guato.