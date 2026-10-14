De Chaves a Fernández: Cacco pasó de la primera piedra a la inauguración en 10 meses

Fecha de publicación: 14 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 14 de octubre de 2026

Un 14 de enero fue cuando el expresidente Rodrigo Chaves colocó la primera piedra para la construcción del Centro de Alta Contención de la Criminalidad Organizada (CACCO), y diez meses exactos después, su sucesora, Laura Fernández, inauguró la nueva prisión.

El CACCO, inspirada en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador, contó con la presencia de Nayib Bukele aquel 14 de enero.

La presidenta Fernández pidió un aplauso de todos los presentes para el expresidente Chaves.

El hoy ministro de la Presidencia y de Hacienda, tomó la palabra para felicitar a Fernández por haber concluído lo que calificó como un monumento no a una persona, sino a una “noción filosófica” que la presidenta lleva en su corazón y que él comparte.

Chaves explicó que el CACCO representa el deseo de los ciudadanos de bien de tener paz en las calles y de la responsabilidad del Estado de asumir esa seguridad al país.

Chaves señaló que muchos en pasados gobiernos abandonaron esa responsabilidad del Estado con la seguridad ciudadana.

Desde las obras hasta la inauguración

Así era el terreno del CACCO el 14 de enero:

Fotografía Randall Sandoval 14 de enero 2026

Fotografía Randall Sandoval 14 de enero 2026

Fotografía Randall Sandoval 14 de enero 2026

Fotografía Randall Sandoval 14 de enero 2026

Fotografía Randall Sandoval 14 de enero 2026

Fotografía Randall Sandoval 14 de enero 2026

Así quedó el CACCO este 14 de octubre:

Ese 14 de enero se prometió que la Mega Cárcel estaría lista 195 días después, es decir, a mitad de año, sin embargo, no fue así y fue hasta este 14 de octubre, 10 meses después, que fue posible su apertura.

El CACCO cuenta con capacidad para 5100 privados de libertad y está ubicada a las afueras de La Reforma en San Rafael de Alajuela.

Este centro está dividido en cinco módulos para albergar al menos mil privados cada uno.

Quienes albergarán las celdas del CACCO serán los criminales más peligrosos del país, según informó el gobierno. En este centro penitenciario tendrán mayor vigilancia y resguardo.