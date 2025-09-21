El Ministerio de Seguridad Pública (MSP), con datos de la organización internacional InSight Crime, detalló la cantidad de toneladas de cocaína incautadas en los últimos 3 años.

En detalle, las cifras posicionan a Costa Rica como el segundo país con más decomisos de esta droga en Centroamérica, por detrás de Panamá.

Las cifras en detalle

2022

País Toneladas incautadas Panamá 108 Costa Rica 33,1 El Salvador 12 Honduras 7,1 Guatemala 5,9 Belice 0 Nicaragua 0

Fotografía cortesía MSP

2023

País Toneladas incautadas Panamá 95,7 Costa Rica 21,4 Guatemala 5,04 El Salvador 3,18 Honduras 0,47 Belice 0,1 Nicaragua 0

Fotografía cortesía MSP

2024

País Toneladas incautadas Panamá 99,3 Costa Rica 27 Honduras 26 El Salvador 22,6 Guatemala 18,2 Nicaragua 2,2 Belice 0,06