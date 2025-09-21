El Ministerio de Seguridad Pública (MSP), con datos de la organización internacional InSight Crime, detalló la cantidad de toneladas de cocaína incautadas en los últimos 3 años.
En detalle, las cifras posicionan a Costa Rica como el segundo país con más decomisos de esta droga en Centroamérica, por detrás de Panamá.
Las cifras en detalle
2022
|País
|Toneladas incautadas
|Panamá
|108
|Costa Rica
|33,1
|El Salvador
|12
|Honduras
|7,1
|Guatemala
|5,9
|Belice
|0
|Nicaragua
|0
2023
|País
|Toneladas incautadas
|Panamá
|95,7
|Costa Rica
|21,4
|Guatemala
|5,04
|El Salvador
|3,18
|Honduras
|0,47
|Belice
|0,1
|Nicaragua
|0
2024
|País
|Toneladas incautadas
|Panamá
|99,3
|Costa Rica
|27
|Honduras
|26
|El Salvador
|22,6
|Guatemala
|18,2
|Nicaragua
|2,2
|Belice
|0,06
“Estas estadísticas representan un reconocimiento al esfuerzo de las autoridades nacionales y a la cooperación internacional, especialmente con Estados Unidos”, destacó el MSP.