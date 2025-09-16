La Cruz Roja Costarricense (CRC) informó de la atención a 12 personas producto de un torbellino en Cubujuquí de Heredia que se llevó el techo de varias casas.

Todas las personas fueron valoradas en condición estable, a excepción de una, quien requería traslado a centro médico, pero decidió no ser llevado.

Cristian Quesada, Coordinador Operativo Regional, brinda detalles de la situación:

Lo ocurrido

Un torbellino sorprendió la tarde de este martes a vecinos de San Francisco de Heredia y provocó el destecho de varias viviendas, así como la caída de tendido eléctrico en la zona.

El incidente se reportó 200 metros al oeste y 100 metros al sur del Liceo Ingeniero Samuel Sáenz, en el sector conocido como San Jorge Cubujuquí, según indicó el Benemérito Cuerpo de Bomberos.