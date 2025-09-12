El Tribunal Penal del II Circuito Judicial de Alajuela, sede Ciudad Quesada, impuso nuevas medidas a seis personas vinculadas al caso conocido como “Tómbola”, tras resolver los recursos de apelación presentados por las defensas.

De acuerdo con la información confirmada por el Departamento de Prensa del Poder Judicial, tres mujeres de apellidos Acuña, Durán y Mora quedaron en libertad sin la imposición de nuevas medidas cautelares.

Lea: Fotos: vea todo lo decomisado por la Policía a vendedores ambulantes

En el caso de una mujer de apellido Acuña y dos hombres de apellidos Mora y Durán, la prisión preventiva fue sustituida por medidas cautelares no privativas de libertad.

Entre las condiciones fijadas se incluyen el impedimento de salida del país, la obligación de firmar una vez al mes, la prohibición de contactar a testigos o personas investigadas fuera de su núcleo familiar y la obligación de mantener actualizado su domicilio.

Fotografía Mauricio Aguilar

Además, al imputado de apellido Durán se le impuso la prohibición de comunicarse con personas privadas de libertad.

Estas resoluciones se dictaron tras el análisis de los recursos interpuestos por sus representantes legales y marcan un cambio en las condiciones bajo las cuales los imputados continuarán el proceso judicial.