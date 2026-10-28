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Tras anunciarse la reprogramación del show del rapero argentino Trueno en el país, la producción del evento compartió los detalles oficiales sobre la nueva fecha, el cambio de recinto y el procedimiento para la gestión de las entradas.
El espectáculo, que inicialmente se realizaría este domingo 1 de noviembre en Parque Viva, fue reprogramado para el martes 1 de diciembre de 2026 y se trasladará al Palacio de los Deportes, en Heredia. Según la organización, este cambio responde a problemas en la logística de carga del artista y atiende la solicitud del público de contar con un lugar de más fácil acceso.
La producción aclaró que el evento mantendrá el mismo formato, zonas, horarios y precios establecidos desde el anuncio original.
Respecto a las personas que ya contaban con su tiquete, la empresa explicó lo siguiente:
La organización indicó que presentó la documentación requerida ante el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) y se encuentra a la espera de la resolución formal para ratificar el procedimiento definitivo de devolución o conservación de tiquetes.