Fecha de publicación: 28 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 28 de octubre de 2026

Tras anunciarse la reprogramación del show del rapero argentino Trueno en el país, la producción del evento compartió los detalles oficiales sobre la nueva fecha, el cambio de recinto y el procedimiento para la gestión de las entradas.

El espectáculo, que inicialmente se realizaría este domingo 1 de noviembre en Parque Viva, fue reprogramado para el martes 1 de diciembre de 2026 y se trasladará al Palacio de los Deportes, en Heredia. Según la organización, este cambio responde a problemas en la logística de carga del artista y atiende la solicitud del público de contar con un lugar de más fácil acceso.

La producción aclaró que el evento mantendrá el mismo formato, zonas, horarios y precios establecidos desde el anuncio original.

¿Qué pasará con las entradas y el dinero?

Respecto a las personas que ya contaban con su tiquete, la empresa explicó lo siguiente:

Validez de boletos: Todas las entradas adquiridas anteriormente serán válidas automáticamente para la nueva fecha en el Palacio de los Deportes, conservando exactamente la misma zona comprada y sin necesidad de realizar ningún trámite adicional.

Todas las entradas adquiridas anteriormente serán válidas automáticamente para la nueva fecha en el Palacio de los Deportes, conservando exactamente la misma zona comprada y sin necesidad de realizar ningún trámite adicional. Solicitud de reembolso: Quienes no puedan asistir en la nueva fecha del 1 de diciembre dispondrán de un plazo de 15 días naturales (a partir de la publicación del comunicado) para solicitar la devolución de su dinero. Para gestionarlo, deben contactar al soporte de Eventcr.com vía WhatsApp al +506 7068 2221.

La organización indicó que presentó la documentación requerida ante el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) y se encuentra a la espera de la resolución formal para ratificar el procedimiento definitivo de devolución o conservación de tiquetes.