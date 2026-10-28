Anuncian reprogramación de esperado concierto en Costa Rica

Fecha de publicación: 28 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 28 de octubre de 2026

Los seguidores del aclamado rapero argentino Trueno tendrán que esperar un poco más para disfrutar de su música en territorio nacional, luego de que este martes se confirmara de manera oficial la reprogramación de su concierto.

El evento, que formaba parte de su gira internacional y estaba programado para llevarse a cabo el próximo domingo 1 de noviembre en las instalaciones de Parque Viva, debió ser pospuesto por motivos de fuerza mayor de la producción.

La propia organización del show emitió un comunicado este martes para notificar la decisión a todo el público, detallando los pasos a seguir para la nueva fecha y aclarando el panorama con respecto a las entradas que ya habían sido adquiridas por los fanáticos.

En los próximos días se darán a conocer con mayor precisión los detalles técnicos sobre la nueva fecha asignada en el calendario, así como las directrices para quienes deseen mantener su espacio o solicitar información adicional sobre los tiquetes comprados a través de las plataformas autorizadas.