Con una cruz: así alertan de hueco a conductores en Tilarán

Los vecinos de Tilarán tomaron cartas en el asunto para alertar a los conductores que transitan entre este cantón y Monteverde debido a un hueco en carretera.

Esta situación pone en alerta a los conductores que transitan por allí, más aún cuando afirman que lo reportaron ante las autoridades correspondientes.

“Tenemos un problema en esta ruta nacional con el alcantarillado. Nos dijeron que el asunto es del Conavi y necesitamos que nos ayuden. Ha habido varios muchachos en moto que tuvieron problemas con el paso”, indicó Minor Picado, vecino de Tilarán.

La cruz tiene cintas reflectivas, así como varias piedras grandes alrededor para llamar la atención de quienes conducen por Tilarán, quien vive cerca del lugar.

“Esto es un problema de ya varios años. Lo arreglan a medias para aparentar, pero a los 15 días está todo igual”, afirmó José Ángel Sandoval.

Según comentan, este hueco tiene más de tres años de dar problemas a la población.

Las personas esperan que el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) resuelvan esta situación de manera definitiva.

Con información del corresponsal Julio Segura