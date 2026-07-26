“Como Cristiano Ronaldo”: así destacan celebración del Cartaginés

El segundo gol del chileno Juan Carlos Gaete no solo funcionó para darle tranquilidad al Club Sport Cartaginés en su juego contra Inter San Carlos, si no que su celebración dio de qué hablar fuera de nuestras fronteras.

El diario AS resaltó su gesto, pues hizo el movimiento que caracteriza a Cristiano Ronaldo a la hora de festejar una anotación.

Así destacaron la celebración del chileno.

“Juan Carlos Gaete brilló en Costa Rica y festejó como Cristiano Ronaldo”, tituló dicho medio, el cual se especializa en deportes de Europa y América.

“El ex delantero de Colo Colo y Cobresal, entre otros, fue la figura en el triunfo del Cartaginés 3-1 frente al Inter San Carlos”, destacaron.

Los brumosos iniciaron con el pie derecho su participación en el Torneo de Apertura 2026 tras imponerse ante el club debutante en la división de honor en el fútbol tico.

Gaete firmó un doblete en el compromiso, mientras que Bernal Alfaro puso el tercer tanto blanquiazul. El portero Kevin Briceño incurrió en un autogol para el descuento de los norteños.