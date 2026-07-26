Cartaginés amarga el debut del Inter San Carlos

Cartaginés inició de la mejor manera su participación en el Torneo de Apertura 2026. El conjunto brumoso hizo respetar su casa y derrotó 3-1 al Inter San Carlos en el estadio José Rafael “Fello” Meza, en un compromiso donde la experiencia y la contundencia marcaron la diferencia.

El gran protagonista de la tarde fue el delantero chileno Juan Carlos Gaete, quien firmó un doblete para encaminar la victoria blanquiazul y confirmar que sigue siendo una de las principales cartas ofensivas del equipo. Su movilidad, velocidad y definición complicaron constantemente a la zaga sancarleña.

Cartaginés logró inclinar la balanza gracias a la insistencia en ataque. Gaete abrió el marcador y posteriormente volvió a aparecer para ampliar la ventaja, aprovechando los espacios que dejó un Inter San Carlos obligado a adelantar líneas en busca de la reacción.

⏰ 46' Gol de Juan Carlos Gaete, doblete y Cartaginés aumenta la ventaja ante Inter San Carlos. pic.twitter.com/lja1samwUS — FUTV (@FUTVCR) July 26, 2026

Inter San Carlos encontró el descuento mediante un autogol del arquero Kevin Briceño, una acción desafortunada que únicamente sirvió para maquillar el resultado.

Cuando el conjunto visitante intentaba mantenerse con vida en el compromiso, Bernald Alfaro apareció para sentenciar prácticamente el encuentro con el tercer tanto brumoso, desatando la celebración de la afición que asistió al “Fello” Meza para el estreno del campeonato.

⏰ 58' Autogol de Cartaginés e Inter San Carlos descuenta en el partido. pic.twitter.com/ba0DAvrUil — FUTV (@FUTVCR) July 26, 2026

Más allá del marcador, Cartaginés dejó buenas sensaciones en su presentación. El cuadro dirigido por Amarini Villatoro mostró orden, intensidad y eficacia frente al marco rival, aspectos que le permitieron sumar sus primeros tres puntos del certamen.

Para Inter San Carlos, el debut dejó enseñanzas importantes. El recién ascendido mostró momentos de buen fútbol, aunque terminó pagando caro las desconcentraciones defensivas frente a un rival con mayor recorrido en la máxima categoría.

Con este triunfo, los brumosos comienzan el Apertura 2026 con confianza y enviando un mensaje de que buscarán ser protagonistas desde la primera jornada, mientras que Inter San Carlos deberá pasar rápidamente la página y enfocarse en corregir errores para sus próximos compromisos.