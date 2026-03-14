Combustibles subirán a partir de medianoche

Este sábado 14 de marzo regirán incrementos en los precios de los combustibles, según detalló la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep) a través de su Intendencia de Energía.

En los Alcances de La Gaceta publicados este viernes 13 de marzo, se establecen los siguientes ajustes:

Gasolina Súper: Aumenta ₡5, pasando de ₡628 a ₡633.

Aumenta ₡5, pasando de ₡628 a ₡633. Gasolina Plus 91: Aumenta ₡14, pasando de ₡593 a ₡607.

Aumenta ₡14, pasando de ₡593 a ₡607. Diésel: Aumenta ₡17, pasando de ₡513 a ₡530.

Aumenta ₡17, pasando de ₡513 a ₡530. Keroseno: Registra un incremento de ₡32, pasando de ₡446 a ₡478.

Registra un incremento de ₡32, pasando de ₡446 a ₡478. Jet Fuel A: También sube ₡32, pasando de ₡484 a ₡516

El estudio tarifario atribuye los incrementos a los precios internacionales, factores climáticos y el conflicto entre Estados Unidos e Irán, que elevó la prima de riesgo de los mercados.

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A la vez, Aresep señaló que hubo una disminución de los inventarios comerciales de crudo en Estados Unidos, lo que ajustó el mercado al alza.

El GLP tuvo un tratamiento particular debido a una variación negativa en el índice de precios al consumidor (IPC). Como resultado, el precio del cilindro de 25 libras bajó de ₡6.794 a ₡6.75.

Por su parte, la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) anunció este viernes que remitió una propuesta de ajuste tarifario a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), en la cual predomina otro aumento en los precios del combustible previsto para abril.