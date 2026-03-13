Conflicto en Oriente Medio propicia aumento en combustibles

La Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) anunció este viernes que remitió una propuesta de ajuste tarifario a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), en los cuales predomina un aumento en los precios del combustible.

Dicha entidad afirma que las causas de esta variación responden al conflicto bélico con epicentro en Irán, en donde está incluido Estados Unidos.

La escalada militar se une al bloqueo de rutas como el Estrecho de Ormuz, los costos de transporte y factores estacionales como causas de este incremento.

Los cambios propuestos son:

Gasolina regular: Aumentará ₡21 , llegando a ₡628 por litro.

Aumentará , llegando a por litro. Diésel: Subirá ₡35 , situándose en ₡565 por litro.

Subirá , situándose en por litro. Gas licuado (cilindro de 25 libras): Tendrá un incremento de ₡81 , para un costo total de ₡6.834 .

Tendrá un incremento de , para un costo total de . Gasolina súper: Es el único combustible que registrará una leve baja de ₡1, quedando en ₡632 por litro.

La presidencia de Recope advierte que la incertidumbre por la guerra podría prolongar estos efectos en los meses venideros.

Ante esto, se hace un llamado a la eficiencia en el consumo, por lo cual recomiendan medidas como el uso del transporte público o compartir vehículos para mitigar el gasto personal.