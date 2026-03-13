Conflicto en Oriente Medio propicia aumento en combustibles

La Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) anunció este viernes que remitió una propuesta de ajuste tarifario a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), en los cuales predomina un aumento en los precios del combustible.
Dicha entidad afirma que las causas de esta variación responden al conflicto bélico con epicentro en Irán, en donde está incluido Estados Unidos.
La escalada militar se une al bloqueo de rutas como el Estrecho de Ormuz, los costos de transporte y factores estacionales como causas de este incremento.
Los cambios propuestos son:
La presidencia de Recope advierte que la incertidumbre por la guerra podría prolongar estos efectos en los meses venideros.
Ante esto, se hace un llamado a la eficiencia en el consumo, por lo cual recomiendan medidas como el uso del transporte público o compartir vehículos para mitigar el gasto personal.