El trágico accidente de tránsito ocurrido la noche del martes en Cañas, Guanacaste, continúa generando reacciones de dolor en la comunidad.

El Centro Integrado de Educación de Adultos (CINDEA) de Bijagua confirmó que la joven fallecida en el choque múltiple era estudiante de la institución, por lo que expresó públicamente su pesar por la pérdida.

Dolor en la comunidad educativa

Horas después de confirmarse la identidad de la joven de apellidos Castro Rojas, el CINDEA Bijagua emitió un mensaje en el que lamentó profundamente su fallecimiento y se solidarizó con sus familiares y allegados.

“El Centro Integrado de Educación de Adultos (CINDEA) Bijagua, con profundo pesar, lamenta el fallecimiento de nuestra querida estudiante”, indicó la institución.

La joven falleció el mismo día de su cumpleaños según confirmó el comunicado del CINDEA, ya que nació el 21 de abril de 2008 y falleció el martes 21 de abril de 2026.

Tomada de redes.

La comunidad educativa recordó a la estudiante como una persona especial y valiosa.

“La recordamos con cariño, como una joven valiosa, cuya vida dejó huellas en nuestra comunidad educativa”, agregaron.

Asimismo, el centro educativo expresó su acompañamiento a la familia en medio del duelo.

“Nos unimos al inmenso dolor que embarga a su familia, seres queridos y compañeros, elevando nuestras oraciones para que Dios les conceda fortaleza, consuelo y paz en este momento tan difícil”.

La muerte de la joven ha causado consternación tanto en su comunidad educativa como en la zona de Guanacaste, mientras las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer lo sucedido.

El caso

La víctima, que cumplió justamente 18 años, falleció en el sitio tras el impacto entre un vehículo liviano y 2 motocicletas en la Ruta 1, un kilómetro al norte de la entrada a Upala, en sentido Liberia-Cañas.

De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en el accidente viajaban 4 personas en 2 motocicletas, quienes habrían sido colisionadas por la parte posterior.

“A raíz de esta situación estas personas caen sobre la calzada y fallece en el sitio una joven, (quien se presume estaba embarazada). Las otras tres personas fueron trasladadas al hospital de Liberia para ser atendidas. De momento de estas no se manejan las identidades”, explicó el OIJ.

Tras el hecho, agentes judiciales realizaron el levantamiento del cuerpo, que fue remitido a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia. Además, las autoridades informaron sobre la detención de un hombre de apellido Segura, de 41 años, quien figura como sospechoso de conducir el vehículo involucrado.

El caso se mantiene en investigación para esclarecer las circunstancias exactas del accidente.