Claudia Dobles lanza fuertes críticas a Chaves por hechos del 14 de setiembre

Fecha de publicación: 17 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

“Un ministro de Estado, no solo en una actitud irrespetuosa, sino que en algunos momentos hasta pareciera que está en un estado etílico”, dijo la diputada de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC) al cuestionar la reacción del ministro de la Presidencia y Hacienda, Rodrigo Chaves en la Plaza Mayor de Cartago el pasado 14 de setiembre.

Claudia Dobles aprovechó su intervención en el plenario de la Asamblea Legislativa este miércoles para cuestionar las posturas de diputados oficialistas que defendieron las medidas de seguridad del Poder Ejecutivo.

“Me parece que lo que pasó es lamentable y vergonzoso, pero lo más vergonzoso es que aquí no se esté condenando que un ministro de Estado se burlara, irrespetara a un ciudadano costarricense que está haciendo una pregunta que es válida”, dijo Dobles.

Chaves le recomendó a un ciudadano que comprara “crema de Rosas” luego de que le cuestionara las restricciones para ingresar al acto en Plaza Mayor.

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“La presidenta debería tomar cartas en el asunto, porque a un ministro de Estado se le puede despedir si hace un acto bochornoso como el que hizo el ministro Chaves”, refirió Dobles.

De igual manera, la diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) Abril Gordienko condenó lo sucedido y le recomendó al Gobierno que “si tienen miedo” de recibir críticas o señalamientos de las personas que hagan las actividades en un lugar cerrado.

Grupos afines al Gobierno que estaban ubicados en el centro de la Plaza Mayor, cerca de la Municipalidad de Cartago, se manifestaron ante grupos en contra de la Administración antes de la llegada de la presidenta Laura Fernández el pasado 14 de setiembre.

Fuerza Pública mantuvo un fuerte operativo en la zona y en los perímetros de la Plaza Mayor, detuvo a varias personas, que fueron puestas en libertad posteriormente.