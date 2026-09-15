Fecha de publicación: 16 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

La presidenta de la República, Laura Fernández, volvió a referirse al reajuste de presupuesto que le hizo al Poder Judicial, donde le recortará menos dinero del anunciado.

Las declaraciones en defensa de su gestión y la de sus ministros las hizo durante la Sesión Solemne del Consejo de Gobierno de este lunes 14 de setiembre.

“No voy a permitir que utilicen a Rodrigo Chaves para que justifiquen sus errores”, dijo Fernández en un mensaje directo a las autoridades judiciales.

Aunque el Ministerio de Hacienda planteó inicialmente una disminución de ₡27.000 millones, la gobernante giró instrucciones para que el ajuste sobre el presupuesto judicial sea únicamente de ₡11.000 millones, lo que representa cerca del 2% de sus recursos totales.

“No tienen justificación para no entregarle a Costa Rica una justicia pronta y cumplida”, expresó Fernández desde Cartago.

Fondos bajo condición

Para financiar la diferencia que dejará de recortarse al Poder Judicial, la presidenta detalló que el Gabinete aplicará medidas de austeridad reduciendo viajes, viáticos y cenas de jerarcas, sin impactar los servicios públicos que recibe la ciudadanía.

Asimismo, Fernández subrayó que los recursos se desembolsarán en tractos y bajo tres condiciones obligatorias: