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La presidenta de la República, Laura Fernández, volvió a referirse al reajuste de presupuesto que le hizo al Poder Judicial, donde le recortará menos dinero del anunciado.
Las declaraciones en defensa de su gestión y la de sus ministros las hizo durante la Sesión Solemne del Consejo de Gobierno de este lunes 14 de setiembre.
“No voy a permitir que utilicen a Rodrigo Chaves para que justifiquen sus errores”, dijo Fernández en un mensaje directo a las autoridades judiciales.
Aunque el Ministerio de Hacienda planteó inicialmente una disminución de ₡27.000 millones, la gobernante giró instrucciones para que el ajuste sobre el presupuesto judicial sea únicamente de ₡11.000 millones, lo que representa cerca del 2% de sus recursos totales.
“No tienen justificación para no entregarle a Costa Rica una justicia pronta y cumplida”, expresó Fernández desde Cartago.
Para financiar la diferencia que dejará de recortarse al Poder Judicial, la presidenta detalló que el Gabinete aplicará medidas de austeridad reduciendo viajes, viáticos y cenas de jerarcas, sin impactar los servicios públicos que recibe la ciudadanía.
Asimismo, Fernández subrayó que los recursos se desembolsarán en tractos y bajo tres condiciones obligatorias: