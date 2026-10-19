Claudia Dobles dice que votará en contra de ampliar plazo de Armonización

Fecha de publicación: 19 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 19 de octubre de 2026

La diputada de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), Claudia Dobles anunció que votará en contra de ampliar por cuatro años el plazo del proyecto de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional, una decisión que deberá tomar este lunes el Plenario Legislativo, según lo acordado por los jefes de fracción

Dobles aseguró que su oposición no se limita a la extensión del plazo, sino también al contenido de la iniciativa, sobre la cual señaló tres principales preocupaciones.

“Nosotros votaremos en contra de este plazo y también nos hemos mostrado en contra del proyecto por tres grandes razones”, manifestó.

La legisladora advirtió, en primer lugar, sobre un posible incremento en las tarifas eléctricas que, según señaló, podría afectar especialmente a los hogares con menores ingresos.

Cuestiona solidaridad

Dobles sostuvo además que la propuesta carece de los principios de acceso universal y solidaridad que históricamente han formado parte del modelo eléctrico costarricense y del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

A criterio de la diputada, los cambios planteados podrían terminar aumentando las diferencias entre sectores de la población y entre regiones del país.

“Estos dos anteriores lo que generarían es un aumento en la desigualdad, no solamente en nuestra sociedad, sino también entre la Gran Área Metropolitana y las zonas rurales”, expresó.

Nogui Acosta y Juan Manuel Quesada, jefe y subjefe de fracción del PPSO respectivamente. Foto: José Cardoza.

Señala objetivo político del PPSO

Dobles también lanzó un cuestionamiento político contra el Partido Pueblo Soberano (PPSO) por la forma en que ha conducido la discusión de la iniciativa y las negociaciones que realizó con el Partido Liberación Nacional (PLN).

“La forma en la que el Partido Pueblo Soberano ha manejado el proceso con este proyecto demuestra que uno de sus objetivos políticos es el debilitamiento del Bloque Democrático”, aseguró.

La legisladora indicó que continuará trabajando con las demás fracciones que integran ese bloque para intentar mantener su coordinación dentro del Congreso.

“Seguiremos trabajando con el resto de las fracciones para que el Bloque se mantenga unido y trabajando por la democracia”, concluyó.