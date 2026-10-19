Diputada oficialista admite error en votación sobre recursos del FEES

Fecha de publicación: 19 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 19 de octubre de 2026

La diputada Kattia Ulate, del Partido Pueblo Soberano (PPSO), reconoció que cometió un error durante la votación de una moción que pretendía trasladar más de ¢8 mil millones del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) hacia obligaciones del Ministerio de Educación Pública con la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (JUPEMA).

El voto de Ulate terminó siendo decisivo para que la propuesta fuera rechazada por 6 votos contra 5 en la Comisión de Asuntos Hacendarios.

“Hoy en la Comisión de Hacendarios cometí un error. Voté en contra la moción número 16, que pretende poder dotar a JUPEMA de más recursos para las pensiones de los educadores”, manifestó.

La legisladora sostuvo que mantiene su respaldo a la línea definida por su bancada y explicó que se percató de la equivocación cuando la votación ya había finalizado.

“Siempre me he mantenido en la línea y estoy en la línea de Pueblo Soberano y eso se va a respetar. En realidad fue un error porque a la hora que me di cuenta ya la votación había sido cerrada y no podía cambiar”, añadió.

Ulate también ofreció disculpas por cualquier interpretación que pueda generarse a partir de su voto y aseguró que la situación puede corregirse.

PPSO insistirá

El jefe de fracción del PPSO, Nogui Acosta, calificó lo ocurrido como una situación excepcional y confirmó que la agrupación mantiene su intención de trasladar los recursos hacia JUPEMA.

“Hoy pasó una situación excepcional. Tuvimos una votación en la cual una moción que buscaba rescatar los recursos que se le estaban dando al FEES para darlos a JUPEMA fue votada en contra”, señaló.

Acosta aseguró que la posición del oficialismo no cambió tras el resultado de la votación.

La moción pretendía trasladar recursos correspondientes a los fondos postergados del FEES, destinados para inversión de capital de las universidades públicas en el Presupuesto Nacional de 2027.