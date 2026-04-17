“City Crack”: vuelven a instalar tiendas de campaña y covachas

Fecha de publicación: 28 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 28 de octubre de 2026

El sitio conocido por las autoridades policiales como el “precario de adictos” o “City Crack”, en Hatillo, donde se refugiaban cerca de 70 personas y que fue intervenido el pasado 9 de abril, amaneció nuevamente con tiendas de campaña y covachas.

“Hay algunas tiendas de campaña y covachas, pero esta mañana la maquinaria está limpiando de nuevo”, informó Marcelo Solano, director de la Policía Municipal de San José.

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La semana anterior, la Policía Municipal de San José destruyó en esa zona unas 50 covachas o ranchos que funcionaban como centros improvisados donde decenas de personas adictas consumían drogas durante las 24 horas del día.

Solano aseguró que algunas de estas personas en “City Crack” pueden consumir hasta 10 dosis de crack diariamente.