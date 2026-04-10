Como un “precario de adictos”, así describen las autoridades policiales la zona de “City Crack” en Hatillo, donde se refugiaban un total de 70 personas.

En esta zona estaban instaladas un total de 50 covachas o ranchos, que funcionaban como centro logístico para que decenas de personas adictas consumieran drogas las 24 horas del día.

Marcelo Solano, director de la Policía Municipal de San José, aseguró que estas personas pueden consumir hasta 10 dosis de crack diariamente.



Daño ambiental en cuenca del río María Aguilar.

“Cada dosis de drogas a un monto de ¢500 o ¢1.000, podríamos suponer que la cantidad de droga que está moviéndose, estas personas que están en condición de calle y que están en marginalidad, en realidad si manejan mucho dinero para mantener este negocio”, dijo.

Una de las situaciones que preocupa a las autoridades es que muchas de estas personas subsisten con delitos menores como hurtos o robos.

De las 70 personas desalojadas, 60 contaban con antecedentes policiales, por lo cual son reconocidas por las autoridades.

“Hay por lo menos 7.000 personas que están en las calles que pese a todas las acciones de la policía, una y otra vez intervenimos y los movilizamos de un lugar a otro, que son los responsables de los delitos contra la propiedad, una sola de estas personas podría manejar un presupuesto diario entre los ¢10 mil y ¢50 mil”, agregó.

El alcalde de San José, Diego Miranda, también resaltó la importancia de intervenir estas zonas para combatir a los grupos criminales que lucran con las personas adictas.

“Es una economía informal muy lucrativa, y todas estas personas en esta situación terminan siendo mano de obra barata para el crimen organizado y parte de su demanda del producto”, afirmó.

Miranda sostiene que esta es una labor integral de las instituciones estatales y de las autoridades policiales, para encontrar una solución a la problemática.

“Hemos insistido con el IAFA, con el Ministerio de Salud y la Caja Costarricense del Seguro Social, tenemos que intervenir a estas personas para que tengan algún tipo de estabilidad, darles un lugar para reincorporarse, porque al final el costo cuando están en la calle es mayor”, dijo.



Maquinaria destruye una de las 50 covachas.

Las autoridades municipales esperan poder el acceso a la propiedad, con la intención de evitar que las personas desalojadas vuelvan a tomar el control y decidan construir otra vez los ranchos.

El asentamiento informal está ubicado a uno de los márgenes de una cuenca del río María Aguilar, lo que ha impactado todavía más el cuerpo de agua.

Esto porque las personas que se refugiaban en el lugar estaban acostumbradas a tirar desechos en el río y así ganarse dinero, el cual utilizaban para comprar drogas.

Además, gran cantidad de basura que estas personas recolectan en las calles y llevan hasta los búnkeres para calentarse en las noches, es posteriormente desechada en la cuenca del río.

Electrodomésticos, muebles, ropa, desperdicios de construcción y otros tipos de basura bloquean el paso del agua en las márgenes de esta cuenca.

Diego Miranda Alcalde de San José

“El gran porcentaje de las personas que estaban aquí son personas adictas que necesitan otro tipo de intervención para poder regular esto. Como gobierno local hemos tomado medidas, estamos tratando de invertir en un edificio más grande, pero eso no va a paliar el asunto si no intervenimos con otras herramientas y si el Estado no asume en control del asunto”.



