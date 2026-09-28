Cientos de muertos en Yemen desde el inicio de la ofensiva hutí

Fecha de publicación: 28 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 28 de septiembre de 2026

Al menos 838 personas han muerto y 3.643 han resultado heridas desde el pasado 6 de agosto en el Yemen por la ofensiva de los rebeldes chiíes hutíes contra el Gobierno yemení reconocido internacionalmente, informó este lunes la oficina del Mediterráneo Oriental de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

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“Las víctimas siguen aumentando a un ritmo de unas 100 al día. El Centro de Operaciones de Emergencias de Salud contabilizó 809 nuevas víctimas entre el 19 y el 26 de septiembre, dividido en 164 muertos y 645 heridos, lo que eleva el total acumulado desde el 6 de agosto a 4.481, incluidos 838 fallecidos”, indicó la oficina de la OMS con sede en El Cairo.

De acuerdo con la agencia, las muertes representaron el 20 % de las nuevas víctimas registradas durante el 19 y el 26 de septiembre, frente al 24 % del periodo anterior y el 17 % del anterior a este.

La OMS afirmó que la gobernación de Lahj, en el suroeste del Yemen, es el frente “más activo”, siendo el distrito de Al Madharibah wa Ras Al Arah y la costa del estrecho de Bab al Mandeb donde se registraron más víctimas.

La agencia apuntó que el desplazamiento registrado ha aumentado más de la mitad en ocho días, al registrarse 27.413 familias desplazadas (180.513 personas) en diez gobernaciones, frente a las 17.852 familias (122.297 personas) registradas el 15 de septiembre.

Los rebeldes hutíes, respaldados por Irán, lanzaron este verano una ofensiva a gran escala contra varias provincias en manos de las fuerzas leales al Gobierno yemení y lograron hacerse con la inmensa mayoría de la costa meridional del país árabe, lo que les ha permitido dominar el mar Rojo y su puerta de entrada, el estrecho de Bab al Mandeb.

La ofensiva fue respondida por una campaña de bombardeos por parte de la coalición militar liderada por Arabia Saudí y ataques terrestres de las tropas gubernamentales y otros grupos afines, pero hasta el momento los hutíes han logrado consolidar sus logros sobre el terreno pese a denunciar que Arabia Saudí ha efectuado más de mil bombardeos contra sus posiciones.

En paralelo, los hutíes mantienen una campaña de ataques contra instalaciones militares y energéticas de Arabia Saudí, a quien además imponen un bloqueo marítimo en el mar Rojo, lo que ha llevado al mayor productor de petróleo de la OPEP a crear alianzas multinacionales de defensa conjunta para proteger sus intereses económicos.