Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

En cuestión de pocos días, una sorpresiva e intensa ofensiva del grupo rebelde hutí provocó la toma de cientos de kilómetros de la costa del mar Rojo en Yemen.

El violento avance de las tropas rebeldes desató combates contra fuerzas locales, denuncias sobre supuestos ataques cerca de la ciudad sagrada de La Meca y la alerta internacional por una nueva crisis humanitaria con cientos de miles de personas potenciales desplazadas.

Ante este escenario de máxima tensión, el mundo vuelve a poner la mirada sobre el territorio yemení para descifrar un conflicto tan complejo como determinante.

Foto: AFP.

¿Dónde ocurre el conflicto y quiénes son los hutíes?

Para entender el fenómeno hay que ubicar primero la geografía. Yemen se encuentra localizado en el extremo sur de la península arábiga, justo en la puerta de entrada al mar Rojo a través del estrecho de Bab al Mandeb. Esta ubicación le otorga un peso estratégico crucial para el transporte marítimo global.

En esta nación operan los hutíes, cuyo nombre oficial es Ansar Allah (Partidarios de Dios), un movimiento armado y político perteneciente a la minoría musulmana chiita zaidí, que representa a cerca de un tercio de la población del país.

La agrupación se originó en la década de 1990 bajo el liderazgo del clérigo Hussein Badreddin al Houthi, de quien tomaron el nombre tras su muerte en 2004 en enfrentamientos contra las fuerzas gubernamentales.

Foto: AFP.

Inicialmente, surgieron como un movimiento de “protesta social” que denunciaba la marginación económica de los chiitas y la galopante corrupción del entonces presidente Alí Abdalá Salé, así como la influencia política y religiosa de la sunita Arabia Saudita en el territorio yemení.

De la toma de la capital a la guerra civil

Aprovechando el descontento social generado por la Primavera Árabe en 2011 y la posterior inestabilidad política, los hutíes iniciaron una meteórica expansión militar desde sus bastiones del norte.

Para finales de 2014 y principios de 2015, la milicia tomó por las armas la capital, Saná, expulsando al presidente Abdrabbuh Mansour Hadi y forzándolo a exiliarse en Riad.

Desde ese momento, los hutíes establecieron un gobierno de facto sobre las regiones más densamente pobladas de Yemen, donde administran instituciones, recaudan impuestos e incluso han llegado a imprimir su propia moneda.

Foto: AFP.

El “Vietnam” de Arabia Saudita y la alianza con Irán

Ante el temor de que Yemen se convirtiera en un estado satélite de su mayor rival regional, Arabia Saudita constituyó en 2015 una coalición militar respaldada por potencias occidentales e intervino directamente en la guerra mediante intensos bombardeos e incursiones terrestres.

Sin embargo, pese al abrumador presupuesto militar y al armamento de última generación de Riad, los rebeldes han logrado resistir más de una década gracias al profundo conocimiento de la geografía montañosa y a una firme cohesión tribal.

En un análisis ofrecido a Grupo Extra, el experto en política internacional Carlos Torres desglosó el empantanamiento militar de las fuerzas saudíes en territorio yemení.

“Los hutíes son, llamémoslo así de alguna forma, una tribu que se encuentra en el norte de Yemen, de carácter chiita, que han protestado tradicionalmente contra el dominio que se tiene en el país por parte del gobierno, que es más pro Arabia Saudita. Esto desencadenó una guerra donde Arabia Saudita interviene. Para algunos analistas, este es el Vietnam de Arabia Saudita: ¿por qué? Porque entraron en una guerra que militarmente parece que la van a ganar, pero que nunca la iban a controlar”, explicó Torres.

Asimismo, los servicios de inteligencia de Occidente concuerdan en que los hutíes se han consolidado como un actor fundamental dentro del “eje de resistencia” impulsado por la República Islámica de Irán, junto a organizaciones como Hezbolá en Líbano o Hamás en Gaza. Teherán les ha facilitado asesoría, entrenamiento de élite y un arsenal cada vez más sofisticado que incluye drones de ataque y misiles balísticos.

Al respecto, el analista Torres destacó el papel que desempeña Teherán detrás de las maniobras rebeldes.

“Por medio de inteligencia y de entrenamiento que han tenido durante años por parte de Irán, ahora entran a este conflicto (…) como otra nueva táctica de la que Irán está usando en su reservorio para complicar este conflicto”, destacó.

Impacto global: ¿Por qué este avance preocupa al planeta?

Más allá de la tragedia humanitaria interna, el avance de los hutíes sobre la costa del mar Rojo tiene repercusiones globales inmediatas.

Foto: AFP.

El estrecho de Bab el Mandeb conecta directamente con el Canal de Suez, la vía marítima por la que transita más del 12% del comercio planetario y una porción vital del transporte de petróleo y gas desde el Golfo Pérsico hacia Europa y América.

Como detalla el analista Torres, las acciones militares e intercepciones en esta franja obligan a los buques cargueros a evitar la ruta tradicional y tomar un desvío bordeando la totalidad del continente africano por el sur, lo que incrementa exponencialmente los costos, los tiempos de traslado y, en última instancia, el precio final de la energía y los bienes de consumo para la población mundial.

En este contexto, la reanudación de los combates, el atrincheramiento de la milicia en la costa y el pulso militar entre potencias regionales confirman a Yemen no solo como un conflicto devastador en el terreno, sino como uno de los tableros geopolíticos más volátiles e impredecibles de la actualidad.