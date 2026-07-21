CGR ante denuncia de Marta Esquivel: “Es una acción más contra la contralora”

La Contraloría General de la República (CGR) aseguró que no se referirán a la denuncia penal presentada por la diputada del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Marta Esquivel, en contra de la contralora general, Marta Acosta.

Ante las consultas de Grupo Extra, la CGR refirió que no se referirá al caso sino en el procedimiento a través de las vías pertinentes, aunque señaló que se trata “de una acción más en contra de la institución”.

“Con respecto a la denuncia planteada por la diputada Marta Esquivel, se trata de una acción más contra la Contralora General, los funcionarios de la Contraloría y la institucionalidad, de modo que no nos referiremos sino en el procedimiento que corresponda en las vías pertinentes”, dijo la CGR a través de una respuesta por escrito.

Esquivel, con el respaldo de la fracción legislativa del Partido Pueblo Soberano (PPSO), presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público contra la contralora general de la República, Marta Acosta Zúñiga.

La denuncia

La acción legal se fundamenta en la presunta comisión del delito de peculado de servicios y otros posibles ilícitos derivados de los hechos reportados.

La acusación sostiene que la contralora presuntamente utilizó recursos humanos y servicios jurídicos de la Contraloría General para asumir la defensa personal de funcionarios que fueron demandados de forma individual en procesos judiciales.

La denuncia solicita formalmente al Ministerio Público la apertura de una investigación preparatoria y la ejecución de las diligencias necesarias para determinar el grado de participación de los involucrados. El objetivo final es establecer si existió una desviación de servicios públicos en beneficio de terceros y evaluar la eventual afectación al erario público.