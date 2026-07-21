Marta Esquivel denuncia a la Contralora de la República

La diputada Marta Esquivel, con el respaldo de la fracción legislativa del Partido Pueblo Soberano (PPSO), presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público contra la Contralora General de la República, Marta Acosta Zúñiga.

La acción legal se fundamenta en la presunta comisión del delito de peculado de servicios y otros posibles ilícitos derivados de los hechos reportados.

La denuncia

El núcleo de la acusación sostiene que la Contralora habría utilizado recursos humanos y servicios jurídicos de la Contraloría General para asumir la defensa personal de funcionarios que fueron demandados de forma individual en procesos judiciales.

Según el documento presentado, esta práctica constituiría un uso ilegítimo de los recursos públicos. La denuncia argumenta que la División Jurídica de la Contraloría tiene como función exclusiva la defensa de los intereses institucionales del órgano y no la representación legal de funcionarios en asuntos que atañen a su responsabilidad personal.

“Nadie está por encima de la ley”

Al presentar la denuncia, la legisladora Esquivel enfatizó la importancia de la transparencia en los órganos de control del Estado.

“La fiscalización debe comenzar por quienes administran y vigilan los recursos públicos. Nadie puede estar por encima de la ley ni utilizar recursos del Estado para fines personales”, señaló la diputada Esquivel.

Proceso de investigación

La denuncia solicita formalmente al Ministerio Público la apertura de una investigación preparatoria y la ejecución de las diligencias necesarias para determinar el grado de participación de los involucrados. El objetivo final es establecer si existió una desviación de servicios públicos en beneficio de terceros y evaluar la eventual afectación al erario público.