El director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, confirmó que el exmagistrado Celso Gamboa tendría un encuentro con representantes de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) como parte del proceso judicial que enfrenta.

Zúñiga explicó que se trata de un procedimiento formal en el que las autoridades deben poner en conocimiento del imputado los elementos de prueba que ya se han recabado en su contra.

“Es un procedimiento que se tiene que hacer. A ellos se les debe informar de los diferentes elementos de prueba que se han generado y es parte del proceso en curso. Ellos también tienen derecho a conocer de primera fuente lo que se les imputa”, detalló el director del OIJ.

El jerarca agregó que, debido a la relevancia del caso, se desplegó un operativo especial de seguridad, con uso de vehículos blindados y personal táctico, para garantizar la integridad del traslado y las diligencias.

“Se está utilizando el equipo blindado del OIJ para este tipo de traslados, que siempre son de alto riesgo. Además, mantenemos otro operativo fuerte en San José con nuestro equipo táctico”, puntualizó Zúñiga.

El encuentro con la DEA se da en medio del proceso de extradición que enfrenta Gamboa, requerido por autoridades estadounidenses.