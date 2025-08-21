Las autoridades judiciales realizaron un amplio operativo para trasladar a Jonathan Álvarez Alfaro, alias “Gato”, desde la cárcel La Reforma hasta los tribunales de San José. Álvarez es el tercer costarricense solicitado en extradición por la Administración para el Control de Drogas (DEA), acusado de tráfico internacional de drogas.

Fuentes judiciales informaron a Diario Extra que el objetivo del traslado fue presentarle los detalles de la acusación formulada por las autoridades estadounidenses. Un fuerte dispositivo de seguridad, conformado por oficiales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y vehículos blindados, incluida la conocida “Bestia”, acompañó el desplazamiento del detenido para garantizar su protección durante el recorrido.

En los próximos días vence el plazo de dos meses que tiene la DEA para presentar formalmente todos los elementos de la acusación, ya que Álvarez fue capturado el pasado 25 de junio.

Según el expediente de la DEA, Álvarez habría participado en operaciones de tráfico de cocaína entre 2014 y 2021, lo que motivó una investigación por parte de las autoridades norteamericanas.

“Su rol dentro de la organización incluía recibir, almacenar, transportar y distribuir grandes cargamentos de cocaína en Costa Rica y otros países, además de coordinar el traslado de la droga hacia y a través de Nicaragua, El Salvador y Guatemala para su posterior distribución”, señala la documentación oficial.

Las pruebas que vinculan al costarricense con estas actividades incluyen comunicaciones interceptadas y testimonios de colaboradores de la DEA. Entre los casos destacados figura el movimiento de 328 kilogramos de cocaína en 2016.

Álvarez fue detenido días antes de que se formalizara la solicitud de extradición, en el marco del caso judicial conocido como “Venus”, relacionado con presunta legitimación de capitales mediante inversiones en subastas ganaderas.