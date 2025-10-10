Celso Gamboa declaró, en lo que podría ser su última vez en tribunales costarricenses, en la sentencia del juicio por uso de documento falso.

“Podría ser mi última aparición en un tribunal costarricense”, dictó Celso.

Primer audio:

Foto: Catalina Mairena.

Segundo audio:

Celso explica los motivos por los que no se le debería dar sentencia en el juicio de uso de documento falso.

“Confío plenamente en los jueces de la República”, dijo.

Tercer audio: Mención al presidente

Gamboa dijo que en prisión solo tienen dos tiempos de comida y está incomunicado. Únicamente una llamada de 10 minutos. Además, menciona a Chaves.

“Un 22 estaba en la playa y un 23 estaba en prisión de máxima seguridad”, expresó.

Fotografía: Catalina Mairena

Cuarto audio:

El exmagistrado explicó que está en una celda de castigo y que tiene poco acceso a conversar con sus abogados.

“Tengo más de 4 meses de no ver a mis dos hijos menores”, mencioné.

Colaboró el periodista Allan Madriz.