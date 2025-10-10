La Fiscalía solicitó 1 año de cárcel en contra el exmagistrado Celso Gamboa por el uso de documento falso y 2 años de prisión contra Irving Malespín, exdirector de la Policía de Control Fiscal, por el delito de falsedad ideológica.

El juicio contra Gamboa y Malespín continuó este viernes en el I Circuito Judicial de San José, donde se presentaron las conclusiones del Ministerio Público y la solicitud de la pena de cárcel.

En este debate se acusa a los imputados de haber presentado una falsa justificación para cubrir una ausencia de Gamboa a una audiencia en los Tribunales de Cartago cuando era defensor de un hombre acusado por narcotráfico.

Malespín indicó que Gamboa llegó a las instalaciones de la Policía de Control Fiscal el 3 de octubre y cuando intentó salir del lugar su carro quedó bloqueado por otros dos vehículos en un parqueo.

Se trata de la primera audiencia posterior al anuncio de la resolución del juez que avaló la extradición de los tres primeros costarricenses a Estados Unidos por tema de narcotráfico.

En horas de la tarde se presentarán las conclusiones de la defensa del extraditable, para que posteriormente el tribunal brinde el veredicto final de este debate.

Durante esta audiencia se presentó a las salas de juicio del I Circuito Judicial de San José el fiscal general de la República, Carlo Díaz.

El fiscal confirmó que su visita está relacionada con una negociación del Ministerio Público con la defensa de Gamboa para agilizar la extradición hacia los Estados Unidos.