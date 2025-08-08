Una denuncia anónima permitió desarticular una organización que operaba una toma ilegal de combustible en Barranca de Puntarenas, desde donde, según estimaciones de Recope, sustraían mensualmente el equivalente a una cisterna de 32.000 litros.

El operativo se ejecutó la madrugada de este viernes 8 de agosto e incluyó allanamientos simultáneos en una vivienda y una bodega, donde las autoridades encontraron 22 pichingas llenas de combustible, además de mangueras, un túnel improvisado y un inhibidor de señal que los sospechosos usaban para evitar ser detectados.

Lea más: Intervienen 4 pensiones y 3 bares en Paso de la Vaca

Durante el despliegue policial fueron detenidos tres hombres, de apellidos González, Rojas y un tercero aún no identificado públicamente, quienes quedaron a la orden de la Fiscalía de Flagrancia de Puntarenas.

Según la investigación, que se inició en enero tras recibir información confidencial al número gratuito 1-0-0-2, la organización había conectado una manguera directamente al poliducto, pasando por un túnel que llevaba el producto hasta la bodega, donde era almacenado en pichingas y posteriormente trasladado a otra propiedad para su venta irregular.

Además del riesgo ambiental por su cercanía al río Barranca, la bodega estaba ubicada a pocos metros del lugar donde, en agosto de 2024, se produjo un incendio en otra estructura utilizada para almacenar combustible, hecho que dejó dos fallecidos.

La presidenta de Recope, Karla Montero, destacó la valentía de la persona denunciante y la coordinación interinstitucional que evitó una posible tragedia.

“Gracias a esta denuncia y a la rápida acción conjunta, logramos detener una operación que ponía en riesgo a toda una comunidad y al ambiente”, indicó.

Con esta acción, Recope suma 43 tomas ilegales intervenidas en lo que va del 2025, y 21 allanamientos realizados en coordinación con el OIJ y el Ministerio Público.