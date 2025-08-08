Un operativo interinstitucional permitió la intervención de cuatro pensiones y tres bares ubicados en el sector de Paso de la Vaca, distrito Merced, en el centro de San José. Como resultado, las autoridades clausuraron dos locales por incumplimientos a la normativa vigente.

Durante la acción se realizó la verificación de 81 personas contra archivos policiales, en las pensiones y bares, como parte del control preventivo en zonas de alto tránsito y actividad nocturna. Asimismo, se emitieron tres notificaciones migratorias tras detectar situaciones irregulares en el estatus de algunos extranjeros.

El operativo tuvo como objetivo reforzar la seguridad, fiscalizar actividades comerciales y detectar posibles delitos o incumplimientos a la normativa sanitaria, penal y migratoria.