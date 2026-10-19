¿Cartaginés golpeó de más? Esto dicen en Saprissa

Fecha de publicación: 19 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 19 de octubre de 2026

El juego entre el Club Sport Cartaginés y el Deportivo Saprissa fue de alta intensidad y así lo expresó el cubano Luis Paradela.

El saprissista recibió varias entradas fuertes durante el partido, las cuales algunas fueron marcadas como falta, pero otras pasaron por alto para el árbitro Juan Gabriel Calderón. A pesar de esto, no quiso entrar en detalles.

“Sabíamos que iba a ser un partido de contacto, de juego brusco. El arbitraje es otra cosa del cual no voy a gastar mis palabras”, manifestó.

El tema arbitral fue un aspecto que generó molestia en el técnico Hernán Medford, quien afirmó que no les pitaron un penal apenas a los 16 minutos de juego y que pudo haber cambiado la historia del partido.

“El esfuerzo de los muchachos fue bueno, pero todo cambia con 10 hombres, cuando un penal el VAR no lo vio”, expresó el estratega.

Los tibaseños también sufrieron la expulsión de Gerson Torres debido a un pisotón que le dio al brumoso Gian Mauro Morera.

Saprissa sigue de líder en el Torneo de Apertura 2026 con 24 puntos, mismos que tiene su rival de este domingo. Eso sí, los morados tienen más goles a favor y por eso siguen en la cima.