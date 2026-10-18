Medford señala al arbitraje tras caída del Saprissa en Cartago

Fecha de publicación: 18 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 18 de octubre de 2026

La caída del Deportivo Saprissa en casa del Club Sport Cartaginés, 1-0, fue analizada por el estratega Hernán Medford como una situación de errores arbitrales y circunstancias adversas.

La expulsión de Gerson Torres, aunque no fue reclamada por Medford como error, condicionó el encuentro según la óptica del técnico morado.

“Estar con 10 condiciona, el gol fue un autogol, un especialista arbitral sale diciendo que fue penal. Al final se fue a buscar, tuvimos, no pudimos concretarlo, es complicado con 10 hombres y con este clima. El esfuerzo de los muchachos fue bueno, todo cambia con 10 hombres, cuando un penal el VAR no lo vio”, declaró el timonel.

Medford ahora se enfoca en clasificar a Concacaf en el repechaje ante el Firpo de El Salvador y buscar el liderato.

Foto: Mauricio Aguilar

“Tenemos como objetivo el campeonato y la clasificación a la Concacaf, hay que ganarlo para demostrar y algunos están equivocados. La crítica se quita logrando los objetivos, ahí es donde podrán desaparecer las críticas sobre ese tema”, concluyó.

Los morados visitarán El Salvador el próximo 21 de octubre, para la repesca hacia el principal torneo de clubes de la región.