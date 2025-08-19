La Unidad de Crimen Organizado del OIJ de Cartago, en conjunto con la Policía Municipal, a un hombre de apellido Rosales, de 35 años, sospechoso de homicidio.

La captura ocurrió en vía pública, cerca del Mercado Municipal de Cartago.

Según la investigación, el 30 de mayo anterior Rosales habría citado a dos hombres en Cartago con el pretexto de vender un vehículo tipo pick-up.

Una de las víctimas, de apellido González y de 32 años, se desempeñaba como mecánico y acompañaba al interesado en la compra.

Al llegar al sitio acordado, el sospechoso presuntamente abrió fuego contra González, quien murió en el lugar.

De acuerdo con el OIJ, la estrategia del detenido consistía en publicar en redes sociales supuestas ofertas de vehículos de alta gama a precios inferiores al mercado, con el fin de atraer a posibles compradores y emboscarlos.

El sospechoso fue remitido al Ministerio Público para determinar su situación jurídica.