Un cuerpo fue encontrado en la casa de Rufina Jiménez, mujer que estaba desaparecida desde el pasado 2 de julio.

Randall Zúñiga, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), indicó que el cadáver estaba en el patio de la vivienda.

“Todo indica que se trata de ella, que fue reportada como desaparecida”, dijo en redes sociales.

Zúñiga explicó que el hijo menor, que vivía con ella, se encuentra detenido.

“Lastimosamente, un nuevo caso de violencia contra las mujeres”, dijo.

Ariana Coto, hija de Jiménez y hermana del detenido, habría realizado una intensa búsqueda en diversos puntos del país, por lo cual había reportado la desaparición, después de perder comunicación con su madre.

“Bajo dirección funcional con el Ministerio Público se detuvo a un menor de 17 años, quien se encontraba en la propiedad al momento del ingreso de los agentes judiciales, este menor quedará a la orden del Ministerio Público para lo correspondiente”, dijo el OIJ

Los agentes forenses del OIJ serán los encargados de confirmar que el cuerpo permanece a la mujer.