Carro choca contra casa y mueren dos mujeres: Vea la escena

Dos mujeres fallecieron luego de que un carro chocara contra una vivienda en La Suiza de Turrialba durante la madrugada de este sábado.

Bomberos detalló más sobre la situación e indicó que se trató de la colisión entre un vehículo tipo sedan y un muro de una estructura, específicamente a las 2:16 a.m.

En el vehículo viajaban dos mujeres como acompañantes del conductor, quienes salieron expulsadas del vehículo y fallecieron ambas en la escena.

Fotografía cortesía Bomberos

Fotografía cortesía Bomberos

El conductor de 37 años fue trasladado en condiciones críticas al centro médico.

Se desconoce el motivo de lo sucedido, así como la identidad de las víctimas.