Carro choca contra vivienda y deja dos mujeres fallecidas

La Cruz Roja Costarricense (CRC) dio a conocer que durante la madrugada de este sábado, un carro chocó contra una casa en La Suiza de Turrialba y dejó dos mujeres fallecidas.

Los hechos se dieron cerca de las 2:00 a. m., según el informe oficial de la Benemérita.

Producto de lo sucedido, dos mujeres perdieron la vida en el lugar y un hombre adulto tuvo que ser trasladado en condición urgente al Hospital William Allen.

La identidad de las víctimas no ha trascendido por parte de las autoridades, así como el motivo de lo ocurrido.

La emergencia fue atendida por tres unidades básicas y una de Primera Intervención de Rescate.