Carlo Díaz sobre presencia sin escolta en bar de Aserrí: “Ya no lo volveré a hacer”

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

Carlo Díaz se refirió al vídeo difundido por un medio de comunicación, en el que se le ve en un bar en Aserrí, coincidiendo con Kathleen Quirós, expareja del extraditable de apellidos Tam Zhang.

El jerarca del Ministerio Público aseguró que en ese momento asistió al lugar con una amistad que estaba visitando el país, pero desconocía quiénes eran Quirós y Tam Zhang.

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“Ese lugar lo he frecuentado en múltiples ocasiones y lo he hecho sin escolta; ya no lo volveré a hacer, pero en realidad este país es muy sano, muchas personas me ven a mí sin escolta, eso no me preocupa y no me da miedo”, agregó.

Díaz confirmó que la mayoría de las veces procura ir con escolta, pero que hay ocasiones en las que sale solo a diversos lugares.