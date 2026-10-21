Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

El fiscal Carlo Díaz se refirió a un video que fue difundido por un medio de comunicación, en el que aparecía en un bar en Aserrí.

Ese día, en las instalaciones del bar estaba presente Kathleen Quirós, expareja del asiático naturalizado costarricense, Guobin Tam Zhang, y que fue detenido tras una solicitud de la DEA para extradición.

Díaz indicó este miércoles en el programa “Desde Buena Mañana” de Extra Radio que en aquel momento no tenía conocimiento de quién era Tam Zhang.

Además, dijo que no conocía a la expareja del asiático y que fue una coincidencia que ambos coincidieran en el establecimiento comercial.

El fiscal fue enfático en desmentir la presencia del extraditable en el lugar ese día, como ya lo ha indicado la mujer de apellido Quirós.