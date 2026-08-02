Carlo Díaz confirma que siguen investigaciones contra Rodrigo Chaves

El fiscal general de la República, Carlo Díaz, confirmó que continúan las investigaciones y acusaciones relacionadas con el expresidente Rodrigo Chaves, y aseguró que la confrontación entre el Poder Ejecutivo y el Ministerio Público aumentó luego de que esos procesos fueran conocidos públicamente.

Durante una entrevista difundida por CNN, Díaz fue consultado sobre si las causas abiertas contra Chaves podrían estar relacionadas con los cuestionamientos actuales hacia el Poder Judicial y las instituciones de control.

Entrevista CNN – Carlo Díaz. Fiscal General

“Hay unos casos pendientes en contra del que en su momento era presidente, desde que esos casos se hacen públicos, esas investigaciones se hacen públicas en contra de Chaves, es que empieza la confrontación con el órgano judicial”, afirmó el fiscal general.

Díaz explicó que presentó dos acusaciones contra el exmandatario, la primera llegó a la Asamblea Legislativa, donde se analizó el levantamiento del fuero presidencial, pero no alcanzó la mayoría calificada requerida para avanzar.

“La primera ya se discutió en la Asamblea Legislativa y ellos decidieron mediante una decisión política no levantar en aquel momento el fuero”, indicó.

El fiscal general agregó que existe una segunda acusación que no ha podido avanzar debido a la falta de magistrados suplentes en la Sala Constitucional, además, explicó que el proceso debe completar una discusión en Corte Plena antes de que pueda continuar su trámite.