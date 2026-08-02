Carlo Díaz asegura que la democracia de Costa Rica “está tambaleándose”

El fiscal general de la República, Carlo Díaz, afirmó que la democracia costarricense atraviesa un momento complejo y aseguró que existe un supuesto proyecto político orientado a ejercer control sobre las instituciones del país.

Las declaraciones fueron brindadas durante una entrevista difundida por CNN, en la que Díaz fue consultado sobre el aumento de la tensión entre el Poder Ejecutivo, la Asamblea Legislativa y el Poder Judicial.

Entrevista CNN – Carlo Díaz, Fiscal General

El jerarca responsabilizó al expresidente y actual ministro de la Presidencia, Rodrigo Chaves, de continuar liderando, según su criterio, una estrategia para influir en distintos órganos del Estado.

“Costa Rica era un país democrático reconocido a nivel mundial, una democracia completamente sólida de 200 años. Y ahorita yo le puedo decir que la democracia de nosotros está tambaleándose”, afirmó Díaz durante la entrevista con CNN.

El fiscal general señaló que, a su criterio, existe un proyecto político que busca alcanzar mayor control institucional.

“Ellos tienen un proyecto político que incluye el control de todas las instituciones. El protagonista de esto es Rodrigo Chaves”, manifestó.

Investigaciones contra Rodrigo Chaves

Durante la entrevista con CNN, Díaz también recordó las investigaciones que mantiene el Ministerio Público contra el expresidente Chaves.

El fiscal explicó que presentó dos acusaciones contra el exmandatario. Una de ellas fue analizada por la Asamblea Legislativa, donde no se alcanzó la mayoría calificada requerida para levantar el fuero.

La segunda acusación, indicó, no ha avanzado debido a la falta de magistrados suplentes en la Sala Constitucional, órgano que debe conocer una etapa previa del proceso.

El jerarca judicial afirmó que la independencia del Ministerio Público no está en negociación y aseguró que no cederá ante presiones para modificar el funcionamiento de la institución.

“No voy a ceder ante ninguna pretensión que pretenda controlar la independencia del Ministerio Público”, declaró.

Las manifestaciones del fiscal general ocurren en medio de la creciente disputa entre el Gobierno, diputados oficialistas y órganos de control, alrededor de decisiones judiciales, presupuesto institucional y nombramientos pendientes.