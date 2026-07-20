Chaves tras anuncio de Ortega: “En Costa Rica siempre habrá elecciones”

El expresidente de Costa Rica y actual ministro de la Presidencia y de Hacienda, Rodrigo Chaves, reaccionó este lunes al anuncio del dictador nicaragüense Daniel Ortega de que no volverá a haber elecciones en Nicaragua.

“Gracias a Dios, Costa Rica es una democracia y siempre habrá elecciones, Dios mediante. Gracias”, respondió Chaves al ser consultado por periodistas.

Durante el acto de conmemoración del 47 aniversario de la revolución sandinista, Ortega aseguró que cerrará la posibilidad de que los opositores puedan disputar el poder por la vía electoral.

“Aquí no volverán a haber elecciones, para que por ahí intenten ellos atrapar el Gobierno, atrapar el poder”, manifestó el gobernante nicaragüense.

Ortega también anunció que trabajará con la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, y otras instituciones para aprobar leyes dirigidas contra los opositores, muchos de ellos exiliados desde el estallido de la crisis sociopolítica de abril de 2018.

“Vamos a trabajar con la Asamblea Nacional y con las organizaciones correspondientes las leyes. Porque hay que hacer las leyes que les pongan un muro, un bloque, a los golpistas, a los vende patria. Que por mucha plata que les den los yanquis, no podrán”, señaló Ortega.

El líder sandinista también cuestionó la conformación de partidos políticos desde el exilio y afirmó que “se acabó la historia de los partidos puestos por los yanquis”.