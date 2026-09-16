Canciller se reúne con secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio

Fecha de publicación: 17 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

El ministro de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, Manuel Tovar Rivera, sostuvo un encuentro bilateral en Washington D. C. con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio.

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La cita de alto nivel tuvo lugar a las 9:30 a. m. en la sede del Departamento de Estado estadounidense. El inicio de la reunión contó con una cobertura de prensa abierta para medios internacionales y nacionales acreditados en la capital estadounidense.

Foto: AFP.

Aunque la agenda oficial del Departamento de Estado no detalló de previo los puntos específicos a tratar, la reunión se enmarca en las relaciones diplomáticas bilaterales para abordar temas de cooperación regional, seguridad, comercio y la agenda geopolítica compartida entre Costa Rica y la administración estadounidense.