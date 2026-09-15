Fecha de publicación: 17 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

El Gobierno de los Estados Unidos envió un mensaje oficial de felicitación al pueblo costarricense con motivo de la celebración de su Día de la Independencia, resaltando los sólidos lazos de amistad, democracia y cooperación bilateral entre ambas naciones.

El comunicado, firmado por el Secretario de Estado Marco Rubio, enfatiza que la relación estratégica entre ambos países ha permitido impulsar esfuerzos conjuntos clave en la región.

En el mensaje se destacan los avances logrados en el trabajo coordinado para desmantelar organizaciones criminales transnacionales, proteger infraestructuras críticas de telecomunicaciones, frenar la inmigración ilegal y reforzar la seguridad fronteriza.

Asimismo, la declaración reconoce el rol de Costa Rica como miembro fundador del “Escudo de las Américas” en la defensa de la soberanía democrática del hemisferio, así como su integración en la iniciativa “Pax Silica” para promover la innovación y garantizar la seguridad en las cadenas de suministro regionales.

El Secretario de Estado expresó su confianza en que, bajo el liderazgo de la presidenta Laura Fernández, la colaboración entre Costa Rica y Estados Unidos continuará fortaleciendo la seguridad de ambos pueblos y promoviendo la prosperidad compartida.