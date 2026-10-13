Campaña ofrece mamografías a bajo costo durante octubre

Fecha de publicación: 13 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 13 de octubre de 2026

Una iniciativa organizada por el Centro Integral de Oncología ofrecerá mamografías a bajo costo durante este mes de octubre.

En Costa Rica se diagnostican aproximadamente tres mujeres al día con cáncer de mama y más de una fallece diariamente por esta enfermedad. Ante esta realidad, tres centros médicos se unen para ofrecer estudios de detección temprana a bajo costo durante octubre.

La iniciativa inició este lunes 12 de octubre y se mantendrá hasta finales de mes, y está dirigida a mujeres mayores de 40 años, con el objetivo de facilitar el acceso a los controles y detectar posibles lesiones en etapas iniciales.

Esta campaña es impulsada por el Centro Integral de Oncología, el Centro de Imágenes Catedral y el Centro Diagnóstico La California.

Según datos del Ministerio de Salud, en 2022 se registraron 1.126 nuevos casos de cáncer de mama en el país, mientras que en 2023 se reportaron 426 fallecimientos por esta causa.

La detección oportuna permite identificar la enfermedad en etapas tempranas, cuando las posibilidades de curación son mayores y los tratamientos pueden ser menos complejos.

Las mujeres interesadas en obtener información sobre los estudios y programar una cita pueden comunicarse al teléfono 7280-8000, de lunes a viernes, de 8 a. m. a 6 p. m.