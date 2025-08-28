Un fuerte accidente de tránsito ocurrido este jueves en la carretera hacia Santa Cruz, Guanacaste, dejó 7 personas heridas luego de que un camión cargado de mamones colisionara con un carro.

De acuerdo con José Antonio Contreras, oficial de tránsito de Santa Cruz, el accidente se registró a unos dos kilómetros del puente de Diría, en dirección a Chiltón. Al llegar a la escena, las autoridades encontraron el camión volcado y la carro con serios daños en la parte frontal.

Según versiones preliminares, el conductor del camión intentó esquivar un vehículo que viajaba adelante, perdió el control y terminó volcándose, impactando contra la buseta que venía en sentido contrario hacia Santa Cruz.

En el camión viajaban siete personas: tres en la cabina y cuatro en la parte trasera junto a la carga de frutas. Todos resultaron con heridas de diversa consideración y fueron trasladados a centros médicos cercanos.

Las autoridades confirmaron que el accidente provocó únicamente daños materiales en la buseta y que la vía estuvo parcialmente cerrada mientras se realizaban las labores de rescate y limpieza.