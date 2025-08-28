El Ministerio Público investiga si la eliminación de cerca de 300 correos electrónicos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) se ejecutó por orden de un superior jerárquico y si esos archivos guardan relación con el caso “Barrenador”.

Este jueves se realizaron seis allanamientos: cuatro en viviendas y dos en oficinas de la CCSS.

El objetivo fue recolectar evidencia digital sobre los correos eliminados durante los allanamientos del 23 de septiembre de 2024, cuando se investigaban presuntos actos de corrupción en la institución.

Las autoridades buscan establecer por qué los correos fueron borrados justo en fechas clave, si están vinculados con la causa y si existió alguna orden directa desde la estructura jerárquica para ejecutar el borrado.

El fiscal a cargo recalcó que la información digital de instituciones públicas pertenece al país y debe resguardarse como cualquier documento físico oficial, sin ser manipulada o eliminada sin justificación legal.

La investigación continúa para determinar si estos archivos constituyen prueba relevante en el caso.

En colaboración con periodista Allan Madriz.