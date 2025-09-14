Una cámara de seguridad grabó un brutal ataque en Desamparados, donde 2 hombres perdieron la vida.

Según informaron las autoridades, el hecho se reportó en la madrugada, cuando los ofendidos, un hombre de 26 años, de apellido Poveda, y otro de 28 años, de apellido Aguilar, se encontraban en vía pública.

Al parecer, fueron abordados por 2 sujetos que se desplazaban en motocicleta y, por razones aún desconocidas, les dispararon en múltiples ocasiones.

El masculino de apellido Poveda falleció en el sitio, mientras que Aguilar fue trasladado a la clínica Marcial Fallas, donde posteriormente perdió la vida.

Agentes judiciales realizaron el levantamiento de los cuerpos en ambos lugares y los remitieron a la morgue judicial para la respectiva autopsia. Además, se recolectaron 17 casquillos de bala en el lugar.

El caso continúa bajo investigación por parte de las autoridades.